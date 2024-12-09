«Лейкерс» обыграли «Портленд» без Леброна Джеймса, Бронни принял участие в матче

В ночь с 8 на 9 декабря мск на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 107:98.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский центровой Энтони Дэвис, записавший в свой актив дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. Бронни Джеймс очков в матче набрать не сумел.

У гостей самым результативным стал канадский защитник Шэйдон Шарп, в активе которого 19 очков и 7 подборов.

В следующем матче «Лейкерс» отправится в гости к «Миннесоте», а «Портленд» сыграет дома с «Сан-Антонио».