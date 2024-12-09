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«Лейкерс» обыграли «Портленд» без Леброна Джеймса, Бронни принял участие в матче

«Лейкерс» обыграли «Портленд» без Леброна Джеймса, Бронни принял участие в матче
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В ночь с 8 на 9 декабря мск на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 107:98.

НБА — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 98
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Расселл - 28, Хатимура - 23, Кнехт - 6, Реддиш - 6, Кристи - 4, Винсент - 3, Оливари - 3, Колоко - 2, Траоре - 2, Джеймс, Льюис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 19, Саймонс - 14, Эйтон - 14, Хендерсон - 13, Авдия - 13, Камара - 8, Бэнтон - 6, Уокер - 4, Грант - 3, Макгауэнс - 2, Рупер - 2, Тибулл, Клингэн, Мюррэй, Рит

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский центровой Энтони Дэвис, записавший в свой актив дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. Бронни Джеймс очков в матче набрать не сумел.

У гостей самым результативным стал канадский защитник Шэйдон Шарп, в активе которого 19 очков и 7 подборов.

В следующем матче «Лейкерс» отправится в гости к «Миннесоте», а «Портленд» сыграет дома с «Сан-Антонио».

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