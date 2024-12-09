В ночь с 8 на 9 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходил очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата состоялось 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 9 декабря:
«Чикаго Буллз» – «Филадельфия Сиксерс» – 100:108;
«Бруклин Нетс» – «Милуоки Бакс» – 113:118;
«Индиана Пэйсерс» – «Шарлотт Хорнетс» – 109:113;
«Атланта Хоукс» – «Денвер Наггетс» – 111:141;
«Майами Хит» – «Кливленд Кавальерс» – 122:113;
«Орландо Мэджик» – «Финикс Санз» – 115:110;
«Вашингтон Уизардс» – «Мемфис Гриззлиз» – 112:140;
«Сан-Антонио Спёрс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 121:116;
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 114:106;
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Хьюстон Рокетс» – 106:117;
«Сакраменто Кингз» – «Юта Джаз» – 141:97;
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 107:98.
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