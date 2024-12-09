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Результаты игрового дня НБА 9 декабря

Результаты игрового дня НБА 9 декабря
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В ночь с 8 на 9 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходил очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата состоялось 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 9 декабря:
«Чикаго Буллз» – «Филадельфия Сиксерс» – 100:108;
«Бруклин Нетс» – «Милуоки Бакс» – 113:118;
«Индиана Пэйсерс» – «Шарлотт Хорнетс» – 109:113;
«Атланта Хоукс» – «Денвер Наггетс» – 111:141;
«Майами Хит» – «Кливленд Кавальерс» – 122:113;
«Орландо Мэджик» – «Финикс Санз» – 115:110;
«Вашингтон Уизардс» – «Мемфис Гриззлиз» – 112:140;
«Сан-Антонио Спёрс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 121:116;
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 114:106;
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Хьюстон Рокетс» – 106:117;
«Сакраменто Кингз» – «Юта Джаз» – 141:97;
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 107:98.

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
100 : 108
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Чикаго Буллз: Лавин - 30, Уайт - 13, Вучевич - 13, Смит - 11, Досунму - 10, Гидди - 9, Бузелис - 5, Болл - 3, Филлипс - 3, Хортон-Такер - 3, Картер, Крэйг, Терри, Дуарте
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 31, Макси - 25, Джордж - 12, Убре - 12, Маккейн - 11, Мартин - 6, Драммонд - 4, Ябуселе - 4, Лоури - 3, Джексон, Каунсил, Мартин, Нэнс, Гордон
НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
113 : 118
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Шрёдер - 34, Джонсон - 26, Клэкстон - 21, Финни-Смит - 9, Милтон - 6, Джонсон - 6, Уотфорд - 4, Шарп - 4, Уилсон - 3, Симмонс, Мартин, Клауни
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Портис - 23, Трент-мл. - 20, Лиллард - 15, Миддлтон - 11, Грин - 6, Джексон - 6, Лопес - 3, Боучэмп, Принс, Роллинз, Умуде, Коннотон, Райт
НБА — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
109 : 113
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Индиана Пэйсерс: Макконнелл - 30, Уокер - 15, Матурин - 11, Топпин - 11, Нембард - 10, Тёрнер - 10, Халибёртон - 9, Сиакам - 9, Фриман - 2, Фёрфи - 2, Браун, Ньютон, Джонсон, Джексон
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 26, Мицич - 18, Мартин - 14, Грин - 10, Ричардс - 9, Уонг - 9, Карри - 9, Джеффрис - 8, Гибсон - 6, Симпсон - 4, Уильямс, Смит
НБА — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
111 : 141
Денвер Наггетс
Денвер
Атланта Хоукс: Хантер - 20, Дэниэлс - 18, Нэнс - 16, Янг - 15, Оконгву - 14, Рисашер - 10, Капела - 9, Бафкин - 4, Крейчи - 3, Мэтьюз - 2, Джонсон, Богданович, Родди
Денвер Наггетс: Йокич - 48, Портер - 26, Браун - 17, Строутер - 13, Уэстбрук - 9, Гордон - 6, Тайсон - 5, Пикетт - 5, Джордан - 4, Уотсон - 2, Холл - 2, Ннаджи - 2, Александер - 2
НБА — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
122 : 113
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Майами Хит: Хироу - 34, Робинсон - 23, Батлер - 18, Адебайо - 16, Розир - 14, Смит - 11, Жакез-мл. - 4, Брайант - 2, Ричардсон, Йович, Ларссон, Джонсон, Бёркс, Хайсмит, Лав
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 23, Ньянг - 15, Джером - 14, Леверт - 13, Митчелл - 12, Уэйд - 11, Меррилл - 10, Аллен - 6, Тор - 5, Мобли - 4, Томпсон, Тайсон, Траверс
НБА — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 02:30 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
115 : 110
Финикс Санз
Финикс
Орландо Мэджик: Саггс - 26, Битадзе - 21, Энтони - 14, Вагнер - 10, Блэк - 8, Хьюстан - 8, Колдуэлл-Поуп - 8, Да Силва - 8, Ховард - 6, Картер - 6, Айзек, Джозеф
Финикс Санз: Букер - 25, Джонс - 21, Бил - 18, О'Нил - 16, Аллен - 13, Пламли - 7, Игодаро - 4, Моррис - 4, Бол - 2, Окоги, Ли, Вашингтон Мл.
НБА — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
112 : 140
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Вашингтон Уизардс: Валанчюнас - 20, Багли III - 20, Кулибали - 17, Батлер - 14, Шампани - 14, Дэвис - 9, Пул - 9, Каррингтон - 7, Гилл - 2, Сарр, Холмс, Кисперт
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 21, Альдама - 19, Хафф - 17, Пиппен Мл. - 14, Спенсер - 14, Смарт - 13, Кларк - 12, Ларэвиа - 9, Кончар - 7, Каслтон - 6, Уэллс - 4, Кавамура - 4
НБА — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
121 : 116
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 25, Касл - 22, Бэсси - 16, Барнс - 16, Шампани - 12, Джонсон - 8, Сохан - 7, Васселл - 7, Пол - 6, Коллинс - 2, Уэсли, Брэнэм, Сиссоко, Мамукелашвили
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 25, Макколлум - 19, Мюррей - 18, Мисси - 18, Бостон - 17, Джонс - 12, Робинсон-Эрл - 5, Кэйн - 2, Грин, Тайс, Ривз, Джемисон
НБА — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
114 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Хилд - 27, Куминга - 20, Луни - 12, Пэйтон II - 8, Подзиемски - 6, Грин - 6, Андерсон - 3, Муди - 2, Сантос, Джексон-Дэвис, Уотерс III, Спенсер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 27, Александер-Уолкер - 19, Рэндл - 14, Конли - 12, Рид - 10, Макдэниелс - 9, Дивинченцо - 8, Гобер - 4, Майнотт - 3, Шеннон, Никс, Дозьер, Гарза
НБА — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 117
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Клипперс: Хиланд - 22, Зубац - 21, Портер - 19, Пауэлл - 17, Миллер - 12, Данн - 9, Джонс - 4, Джонс - 2, Коффи, Флауэрс, Кристи, Батюм
Хьюстон Рокетс: Грин - 31, Томпсон - 22, Брукс - 19, Смит II - 13, Холидей - 11, Шенгюн - 11, Тэйт - 6, Адамс - 4, Ландейл, Шеппард, Грин, Маквей
НБА — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
141 : 97
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Сакраменто Кингз: Хаертер - 26, Фокс - 21, Сабонис - 19, Макдермотт - 18, Дерозан - 18, Монк - 16, Мюррэй - 7, Маклафлин - 6, Эллис - 5, Джонс - 3, Робинсон - 2, Джонс, Кроуфорд, Лень, Краудер
Юта Джаз: Джордж - 25, Коллинс - 19, Секстон - 15, Сенсабо - 9, Маркканен - 8, Кесслер - 8, Юбэнкс - 5, Джузэнг - 5, Филиповски - 3, Миллз, Кольер, Михайлюк, Поттер
НБА — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 98
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Расселл - 28, Хатимура - 23, Кнехт - 6, Реддиш - 6, Кристи - 4, Винсент - 3, Оливари - 3, Колоко - 2, Траоре - 2, Джеймс, Льюис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 19, Саймонс - 14, Эйтон - 14, Хендерсон - 13, Авдия - 13, Камара - 8, Бэнтон - 6, Уокер - 4, Грант - 3, Макгауэнс - 2, Рупер - 2, Тибулл, Клингэн, Мюррэй, Рит
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