В ночь с 8 на 9 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходил очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата состоялось 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 9 декабря:

«Чикаго Буллз» – «Филадельфия Сиксерс» – 100:108;

«Бруклин Нетс» – «Милуоки Бакс» – 113:118;

«Индиана Пэйсерс» – «Шарлотт Хорнетс» – 109:113;

«Атланта Хоукс» – «Денвер Наггетс» – 111:141;

«Майами Хит» – «Кливленд Кавальерс» – 122:113;

«Орландо Мэджик» – «Финикс Санз» – 115:110;

«Вашингтон Уизардс» – «Мемфис Гриззлиз» – 112:140;

«Сан-Антонио Спёрс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 121:116;

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 114:106;

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Хьюстон Рокетс» – 106:117;

«Сакраменто Кингз» – «Юта Джаз» – 141:97;

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 107:98.

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