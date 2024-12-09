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Единая лига: расписание матчей 9 декабря

Единая лига: расписание матчей 9 декабря
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Сегодня, 9 декабря, в Единой лиге ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности запланировано два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних встреч.

Расписание матчей Единой лиги 9 декабря:
18:00 мск – «Автодор» – УНИКС;
20:00 мск – «Пари Нижний Новгород» – «Самара».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Самара
Самарская область
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В настоящий момент лидером Единой лиги является московский ЦСКА. На счету красно-синих 15 побед при двух поражениях. На втором месте в турнирной таблице располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга, имеющий ту же самую разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (14 побед – четыре поражения).

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