Единая лига: расписание матчей 9 декабря

Сегодня, 9 декабря, в Единой лиге ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности запланировано два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних встреч.

Расписание матчей Единой лиги 9 декабря:

18:00 мск – «Автодор» – УНИКС;

20:00 мск – «Пари Нижний Новгород» – «Самара».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 09 декабря 2024, понедельник. 18:00 МСК Автодор Саратов Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

В настоящий момент лидером Единой лиги является московский ЦСКА. На счету красно-синих 15 побед при двух поражениях. На втором месте в турнирной таблице располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга, имеющий ту же самую разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (14 побед – четыре поражения).

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