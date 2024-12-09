Названа причина, по которой Леброн Джеймс пропустил первый матч в сезоне НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустил первый матч в сезоне-2024/2025 из-за травмы ноги.

В матче 9 декабря с «Портленд Трэйл Блэйзерс» 39-летний баскетболист не появился на паркете. Игроки «Лейкерс» на домашнем паркете одержали победу со счётом 107:98. Самым результативным игроком встречи стал Энтони Дэвис, набравший 30 очков.

Отметим, что ранее Леброн говорил, что планирует сыграть во всех 82 встречах сезона, если не получит травму.

В сезоне-2024/2025 Джеймс поучаствовал в 23 матчах, в среднем набирая 23,0 очка, делая 8,0 подбора и 9,1 передачи.

На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает восьмое место в Западной конференции.