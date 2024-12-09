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Названа причина, по которой Леброн Джеймс пропустил первый матч в сезоне НБА

Названа причина, по которой Леброн Джеймс пропустил первый матч в сезоне НБА
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустил первый матч в сезоне-2024/2025 из-за травмы ноги.

В матче 9 декабря с «Портленд Трэйл Блэйзерс» 39-летний баскетболист не появился на паркете. Игроки «Лейкерс» на домашнем паркете одержали победу со счётом 107:98. Самым результативным игроком встречи стал Энтони Дэвис, набравший 30 очков.

НБА — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 98
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Расселл - 28, Хатимура - 23, Кнехт - 6, Реддиш - 6, Кристи - 4, Винсент - 3, Оливари - 3, Колоко - 2, Траоре - 2, Джеймс, Льюис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 19, Саймонс - 14, Эйтон - 14, Хендерсон - 13, Авдия - 13, Камара - 8, Бэнтон - 6, Уокер - 4, Грант - 3, Макгауэнс - 2, Рупер - 2, Тибулл, Клингэн, Мюррэй, Рит

Отметим, что ранее Леброн говорил, что планирует сыграть во всех 82 встречах сезона, если не получит травму.

В сезоне-2024/2025 Джеймс поучаствовал в 23 матчах, в среднем набирая 23,0 очка, делая 8,0 подбора и 9,1 передачи.

На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает восьмое место в Западной конференции.

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