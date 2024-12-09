Видео: Дрэймонд Грин отпраздновал слэм-данк фирменным жестом Стефена Карри

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин после того, как реализовал красочный слэм-данк в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», показал празднование Night Night, которое принадлежит Стефену Карри.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Воины» на домашнем паркете обыграли «волков» со счётом 114:106. Самым результативным игроком встречи стал Карри, который набрал 30 очков, сделал четыре подбора и восемь передач. В составе «Миннесоты» лучше всего себя проявил Энтони Эдвардс – 27 очков, пять подборов и шесть передач.