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Видео: Дрэймонд Грин отпраздновал слэм-данк фирменным жестом Стефена Карри

Видео: Дрэймонд Грин отпраздновал слэм-данк фирменным жестом Стефена Карри
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин после того, как реализовал красочный слэм-данк в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», показал празднование Night Night, которое принадлежит Стефену Карри.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Воины» на домашнем паркете обыграли «волков» со счётом 114:106. Самым результативным игроком встречи стал Карри, который набрал 30 очков, сделал четыре подбора и восемь передач. В составе «Миннесоты» лучше всего себя проявил Энтони Эдвардс – 27 очков, пять подборов и шесть передач.

НБА — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
114 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Хилд - 27, Куминга - 20, Луни - 12, Пэйтон II - 8, Подзиемски - 6, Грин - 6, Андерсон - 3, Муди - 2, Сантос, Джексон-Дэвис, Уотерс III, Спенсер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 27, Александер-Уолкер - 19, Рэндл - 14, Конли - 12, Рид - 10, Макдэниелс - 9, Дивинченцо - 8, Гобер - 4, Майнотт - 3, Шеннон, Никс, Дозьер, Гарза
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