Видео: Энтони Эдвардс был недоволен судьями и толкнул молодого игрока «Голден Стэйт»

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс толкнул форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатана Кумингу на паркет. После этого игрок «воинов» упал.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Эдвардс бы недоволен тем, что на нём раньше не свистнули фол, поэтому сорвался на Куминге, оттолкнув от себя игрока.

«Миннесота» на выезде уступила «Голден Стэйт» с результатом 106:114. Самым результативным игроком встречи стал Стефен Карри, который набрал 30 очков, сделал четыре подбора и восемь передач. В составе «Миннесоты» лучше всего себя проявил Эдвардс – 27 очков, пять подборов и шесть передач.