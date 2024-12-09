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Аренас на примере О’Нила указал, что нужно Вембаньяме, чтобы полностью раскрыть потенциал

Аренас на примере О’Нила указал, что нужно Вембаньяме, чтобы полностью раскрыть потенциал
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказал мнение, что «Сан-Антонио Спёрс» следует чаще использовать своего центрового Виктора Вембаньяму в «краске», а не на дуге. В качестве примера он привёл прославленного центрового Шакила О’Нила.

«Кто-то должен сесть с Виктором и просто сказать ему: «Ты можешь доминировать». Вы же не в состоянии представить, что Шакила О'Нила сегодня бы попросили кидать «трёшки». Нет! В «краске» нет никого, кто мог бы тебя опекать. Ты можешь переписать игру», — сказал Аренас в своём подкасте.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Вембаньяма к настоящему моменту принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 23,6 очка, совершал 10,4 подбора и отдавал 3,6 передачи.

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