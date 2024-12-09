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Никола Йокич за 24 часа показал умопомрачительную статистику в НБА

Никола Йокич за 24 часа показал умопомрачительную статистику в НБА
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич за последние 24 часа показал умопомрачительные статистические показатели.

В матче с «Вашингтон Уизардс» и «Атлантой Хоукс», которые проходили 8 и 9 декабря соответственно, сербский баскетболист в сумме набрал 104 очка, сделал 30 подборов и 16 передач. «Денвер» сыграл две встречи за два дня, поэтому Йокич показал такую статистику за 24 часа.

Чемпионы НБА 2023 года уступили «Вашингтону» со счётом 113:122, но одержали победу над «Атлантой» с результатом 141:111.

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
122 : 113
Денвер Наггетс
Денвер
Вашингтон Уизардс: Пул - 39, Шампани - 23, Валанчюнас - 20, Батлер - 12, Каррингтон - 10, Дэвис - 7, Кулибали - 6, Гилл - 5, Брогдон, Холмс, Кисперт, Багли III
Денвер Наггетс: Йокич - 56, Строутер - 18, Браун - 14, Портер - 11, Уэстбрук - 7, Уотсон - 4, Тайсон - 2, Джордан - 1, Холл, Ннаджи, Александер, Пикетт
НБА — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
111 : 141
Денвер Наггетс
Денвер
Атланта Хоукс: Хантер - 20, Дэниэлс - 18, Нэнс - 16, Янг - 15, Оконгву - 14, Рисашер - 10, Капела - 9, Бафкин - 4, Крейчи - 3, Мэтьюз - 2, Джонсон, Богданович, Родди
Денвер Наггетс: Йокич - 48, Портер - 26, Браун - 17, Строутер - 13, Уэстбрук - 9, Гордон - 6, Тайсон - 5, Пикетт - 5, Джордан - 4, Уотсон - 2, Холл - 2, Ннаджи - 2, Александер - 2

На данный момент «Денвер Наггетс» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующим соперником «самородков» в чемпионате станет «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча намечена на 14 декабря и начнётся в 5:00 мск.

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Новости. Баскетбол
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