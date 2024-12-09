Никола Йокич за 24 часа показал умопомрачительную статистику в НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич за последние 24 часа показал умопомрачительные статистические показатели.

В матче с «Вашингтон Уизардс» и «Атлантой Хоукс», которые проходили 8 и 9 декабря соответственно, сербский баскетболист в сумме набрал 104 очка, сделал 30 подборов и 16 передач. «Денвер» сыграл две встречи за два дня, поэтому Йокич показал такую статистику за 24 часа.

Чемпионы НБА 2023 года уступили «Вашингтону» со счётом 113:122, но одержали победу над «Атлантой» с результатом 141:111.

На данный момент «Денвер Наггетс» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующим соперником «самородков» в чемпионате станет «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча намечена на 14 декабря и начнётся в 5:00 мск.