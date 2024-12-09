Крис Пол вышел на второе место в списке лучших игроков НБА по количеству передач

Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Крис Пол вышел на второе место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству результативных передач. Это случилось после матча регулярного чемпионата НБА между «Сан-Антонио» и «Нью-Орлеан Пеликанс» (121:116), в котором Пол отдал 10 ассистов.

В настоящий момент в активе Криса 12 099 результативных передач. По этому показателю он обошёл экс-игрока Национальной баскетбольной ассоциации Джейсона Кидда (12 091). Впереди только Джон Стоктон – легендарный игрок «Юты Джаз» за время карьеры отдал 15 806 результативных передач.

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