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Известный бейсболист посетил матч «Лос-Анджелес Лейкерс», получив именную футболку

Известный бейсболист посетил матч «Лос-Анджелес Лейкерс», получив именную футболку
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Известный бейсболист Сёхэй Отани посетил матч «Лос-Анджелес Лейкерс» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Портленд Трэйл Блэйзерс», а также получил именную футболку.

Фото: https://x.com/Lakers

Отметим, что Отани является обладателем самого дорогого контракта в истории мирового спорта. Бейсболист подписал соглашение с «Лос-Анджелес Доджерс» на сумму $ 700 млн, которые ему полагаются за 10 лет игры за клуб.

«Лейкерс» на домашнем паркете обыграли «Портленд» со счётом 107:98. Этот матч стал первым в сезоне, который пропустил форвард Леброн Джеймс. На данный момент «озёрники» занимают восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

НБА — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 98
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Расселл - 28, Хатимура - 23, Кнехт - 6, Реддиш - 6, Кристи - 4, Винсент - 3, Оливари - 3, Колоко - 2, Траоре - 2, Джеймс, Льюис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 19, Саймонс - 14, Эйтон - 14, Хендерсон - 13, Авдия - 13, Камара - 8, Бэнтон - 6, Уокер - 4, Грант - 3, Макгауэнс - 2, Рупер - 2, Тибулл, Клингэн, Мюррэй, Рит
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