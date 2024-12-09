Известный бейсболист посетил матч «Лос-Анджелес Лейкерс», получив именную футболку

Известный бейсболист Сёхэй Отани посетил матч «Лос-Анджелес Лейкерс» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Портленд Трэйл Блэйзерс», а также получил именную футболку.

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Отметим, что Отани является обладателем самого дорогого контракта в истории мирового спорта. Бейсболист подписал соглашение с «Лос-Анджелес Доджерс» на сумму $ 700 млн, которые ему полагаются за 10 лет игры за клуб.

«Лейкерс» на домашнем паркете обыграли «Портленд» со счётом 107:98. Этот матч стал первым в сезоне, который пропустил форвард Леброн Джеймс. На данный момент «озёрники» занимают восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.