Единая лига назвала символическую пятёрку недели, в списке три россиянина

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В списке оказалось три россиянина (Антон Карданахишвили, Александр Чадов и Сергей Торопов) и два легионера.
Символическая пятёрка недели Единой лиги:
Керем Кантер («Автодор»);
Антон Карданахишвили («Самара»);
Ксэвьер Мун («Зенит»);
Александр Чадов («Пари Нижний Новгород»);
Сергей Торопов (УНИКС).
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Лидером Единой лиги сейчас является московский ЦСКА. На счету армейцев 15 побед при двух поражениях. На втором месте в турнирной таблице располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга, имеющий ту же самую разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (14 побед – четыре поражения).