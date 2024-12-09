Единая лига назвала символическую пятёрку недели, в списке три россиянина

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В списке оказалось три россиянина (Антон Карданахишвили, Александр Чадов и Сергей Торопов) и два легионера.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Керем Кантер («Автодор»);

Антон Карданахишвили («Самара»);

Ксэвьер Мун («Зенит»);

Александр Чадов («Пари Нижний Новгород»);

Сергей Торопов (УНИКС).

Фото: https://t.me/vtbleague

Лидером Единой лиги сейчас является московский ЦСКА. На счету армейцев 15 побед при двух поражениях. На втором месте в турнирной таблице располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга, имеющий ту же самую разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (14 побед – четыре поражения).

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