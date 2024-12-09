«Удручает». Джоэл Эмбиид высказался о проблемах со здоровьем

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился мнением о проблемах с коленом по ходу регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Удручает… Просто пытаюсь разобраться. Травмы нет! Просто присутствует опухоль… нам нужно разобраться. Вот и всё.

Я говорю об этом последние несколько месяцев. Это крайне удручающе. Это то, что не было выяснено, и это крайне раздражает, потому что я бы с удовольствием играл каждый матч», – приводит слова Эмбиида ESPN.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Эмбиид появился на паркете лишь в пяти матчах. На данный момент «Филадельфия» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.