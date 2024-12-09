Жена Леброна Джеймса показала фото в полностью чёрном наряде

Саванна Джеймс, жена лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и мать атакующего защитника «озёрников» Бронни Джеймса, разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделилась с подписчиками свежими фотографиями. Саванна предстала перед поклонниками полностью в чёрном наряде. Образ женщины оценили другие жёны баскетболистов.
Фото: Из личного архива Саванны Джеймс
Фото: Из личного архива Саванны Джеймс
«Ох, ну и сумка!» — написала Хэйзел Рени – жена тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.
Смайл в виде огня поставила Кендра Рэндл – жена форварда «Миннесоты Тимбервулвз» Джулиуса Рэндла.
Также оценила наряд Саванны бывшая девушка скандального рэпера Пи Дидди Юнг Майами. «Да!» — написала Юнг, добавив к сообщению несколько смайлов.