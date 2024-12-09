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Жена Леброна Джеймса показала фото в полностью чёрном наряде

Жена Леброна Джеймса показала фото в полностью чёрном наряде
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Саванна Джеймс, жена лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и мать атакующего защитника «озёрников» Бронни Джеймса, разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделилась с подписчиками свежими фотографиями. Саванна предстала перед поклонниками полностью в чёрном наряде. Образ женщины оценили другие жёны баскетболистов.

Фото: Из личного архива Саванны Джеймс

Фото: Из личного архива Саванны Джеймс

«Ох, ну и сумка!» — написала Хэйзел Рени – жена тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.

Смайл в виде огня поставила Кендра Рэндл – жена форварда «Миннесоты Тимбервулвз» Джулиуса Рэндла.

Также оценила наряд Саванны бывшая девушка скандального рэпера Пи Дидди Юнг Майами. «Да!» — написала Юнг, добавив к сообщению несколько смайлов.

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