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Видео: чемпион НБА придумал новое празднование

Видео: чемпион НБА придумал новое празднование
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Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул, который в составе «Голден Стэйт Уорриорз» становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в игре регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс» придумал и показал новое празднование.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В матче с «Денвером» Пул набрал 39 очков, сделал пять подборов и восемь передач. Джордан реализовал девять бросков с трёхочковой дистанции.

«Вашингтон» обыграл «Денвер» с результатом 122:113, тем самым клуб из столицы США прервал серию из 16 поражений в регулярном чемпионате НБА.

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
122 : 113
Денвер Наггетс
Денвер
Вашингтон Уизардс: Пул - 39, Шампани - 23, Валанчюнас - 20, Батлер - 12, Каррингтон - 10, Дэвис - 7, Кулибали - 6, Гилл - 5, Брогдон, Холмс, Кисперт, Багли III
Денвер Наггетс: Йокич - 56, Строутер - 18, Браун - 14, Портер - 11, Уэстбрук - 7, Уотсон - 4, Тайсон - 2, Джордан - 1, Холл, Ннаджи, Александер, Пикетт
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Новости. Баскетбол
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