Видео: чемпион НБА придумал новое празднование

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул, который в составе «Голден Стэйт Уорриорз» становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в игре регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс» придумал и показал новое празднование.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В матче с «Денвером» Пул набрал 39 очков, сделал пять подборов и восемь передач. Джордан реализовал девять бросков с трёхочковой дистанции.

«Вашингтон» обыграл «Денвер» с результатом 122:113, тем самым клуб из столицы США прервал серию из 16 поражений в регулярном чемпионате НБА.