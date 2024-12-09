«Приходилось спать в спортзале». Бывшая звезда НБА — о первом сезоне в лиге

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказался о своём первом годе в лиге и зарплате, которую он получал.

«Самым бедным для меня был первый год в НБА. У меня есть девушка, две собаки, а я зарабатываю около $ 400 в месяц… Словно, я бедный. Мне приходилось спать в спортзале», — сказал Гилберт Аренас в подкасте The Pivot.

Напомним, баскетболист был выбран под 31-м пиком на драфте НБА 2001 года. В свой первый сезон в лиге Аренас получал $ 332 тыс. Вероятно, Гилберт своим заявлением хотел сказать, что зарабатывал очень мало по меркам нынешних звёзд лиги.

Отметим, Аренас играл на позиции разыгрывающего. Баскетболист начинал свою карьеру в «Голден Стэйт Уорриорз», но прославился за счёт игры за «Вашингтон Уизардс». Гилберт провёл 11 лет в лиге, в которые вместилось 552 матча в НБА. В среднем по карьере он набирал 20,7 очка, делал 3,9 подбора и 5,3 передачи.