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33-летнего сына Джордана заметили в клубе с 56-летней экс-женой Эдди Мёрфи

33-летнего сына Джордана заметили в клубе с 56-летней экс-женой Эдди Мёрфи
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Маркус Джордан, сын шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана, был замечен в клубе с Николь Мёрфи – бывшей женой прославленного голливудского актёра Эдди Мёрфи. Отметим, что Маркусу в настоящий момент 33 года, а Николь — 56 лет.

Сына Майкла Джордана заметили в клубе с бывшей женой актёра Эдди Мёрфи:

Отметим, что сын Джордана в течение нескольких лет встречался с Ларсой Пиппен — бывшей женой именитого игрока НБА Скотти Пиппена, однако в этом году пара рассталась. Ларса на 17 лет старше Маркуса. Ранее в прессе сообщалось, будто сам Майкл Джордан и Николь также встречались друг с другом.

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