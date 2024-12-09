Стив Керр оценил празднование Дрэймонда Грина, которое он взял у Стефена Карри

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал то, что форвард клуба Дрэймонд Грин отпраздновал слэм-данк жестом Стефена Карри.

«Он не Стефен Карри, но это была достойная пародия. Я ценю страсть, которая за этим стоит», – сказал Стив Керр на пресс-конференции после матча с «Миннесотой Тимбервулвз».

Напомним, фирменное празднование Стефена Карри Night Night использовали различные звёзды из других видов спорта. Например, в футболе этот жест приглянулся аргентинскому игроку «Интер Майами» Лионелю Месси.

«Голден Стэйт» на домашнем паркете обыграл «Миннесоту» со счётом 114:106. Карри стал самым результативным игроком встречи – 30 очков, четыре подбора и восемь передач.