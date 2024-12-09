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Стив Керр оценил празднование Дрэймонда Грина, которое он взял у Стефена Карри

Стив Керр оценил празднование Дрэймонда Грина, которое он взял у Стефена Карри
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал то, что форвард клуба Дрэймонд Грин отпраздновал слэм-данк жестом Стефена Карри.

«Он не Стефен Карри, но это была достойная пародия. Я ценю страсть, которая за этим стоит», – сказал Стив Керр на пресс-конференции после матча с «Миннесотой Тимбервулвз».

Напомним, фирменное празднование Стефена Карри Night Night использовали различные звёзды из других видов спорта. Например, в футболе этот жест приглянулся аргентинскому игроку «Интер Майами» Лионелю Месси.

«Голден Стэйт» на домашнем паркете обыграл «Миннесоту» со счётом 114:106. Карри стал самым результативным игроком встречи – 30 очков, четыре подбора и восемь передач.

НБА — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
114 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Хилд - 27, Куминга - 20, Луни - 12, Пэйтон II - 8, Подзиемски - 6, Грин - 6, Андерсон - 3, Муди - 2, Сантос, Джексон-Дэвис, Уотерс III, Спенсер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 27, Александер-Уолкер - 19, Рэндл - 14, Конли - 12, Рид - 10, Макдэниелс - 9, Дивинченцо - 8, Гобер - 4, Майнотт - 3, Шеннон, Никс, Дозьер, Гарза
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Видео: Дрэймонд Грин отпраздновал слэм-данк фирменным жестом Стефена Карри
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