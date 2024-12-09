Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Никола Йокич повторил достижение двух легенд НБА

Никола Йокич повторил достижение двух легенд НБА
Комментарии

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал третьим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому удавалось в двух матчах кряду набрать как минимум 45 очков, 10 подборов и пять передач.

По информации аккаунта NBA History в социальной сети X (ранее Twitter), ранее подобные цифры в двух матчах кряду показывали лишь легендарные Уилт Чемберлен и Элджин Бэйлор.

В матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» (113:122) Йокич набрал 56 очков, 16 подборов и восемь передач, а буквально через день в игре с «Атлантой Хоукс» (141:111) записал на свой счёт 48 очков, 14 подборов и восемь передач.

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
122 : 113
Денвер Наггетс
Денвер
Вашингтон Уизардс: Пул - 39, Шампани - 23, Валанчюнас - 20, Батлер - 12, Каррингтон - 10, Дэвис - 7, Кулибали - 6, Гилл - 5, Брогдон, Холмс, Кисперт, Багли III
Денвер Наггетс: Йокич - 56, Строутер - 18, Браун - 14, Портер - 11, Уэстбрук - 7, Уотсон - 4, Тайсон - 2, Джордан - 1, Холл, Ннаджи, Александер, Пикетт
НБА — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
111 : 141
Денвер Наггетс
Денвер
Атланта Хоукс: Хантер - 20, Дэниэлс - 18, Нэнс - 16, Янг - 15, Оконгву - 14, Рисашер - 10, Капела - 9, Бафкин - 4, Крейчи - 3, Мэтьюз - 2, Джонсон, Богданович, Родди
Денвер Наггетс: Йокич - 48, Портер - 26, Браун - 17, Строутер - 13, Уэстбрук - 9, Гордон - 6, Тайсон - 5, Пикетт - 5, Джордан - 4, Уотсон - 2, Холл - 2, Ннаджи - 2, Александер - 2
Сейчас читают:
Жил на $ 10, судился с НБА и умер от зависимости. Грустная история большого баскетболиста
Жил на $ 10, судился с НБА и умер от зависимости. Грустная история большого баскетболиста
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android