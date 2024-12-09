Никола Йокич повторил достижение двух легенд НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал третьим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому удавалось в двух матчах кряду набрать как минимум 45 очков, 10 подборов и пять передач.

По информации аккаунта NBA History в социальной сети X (ранее Twitter), ранее подобные цифры в двух матчах кряду показывали лишь легендарные Уилт Чемберлен и Элджин Бэйлор.

В матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» (113:122) Йокич набрал 56 очков, 16 подборов и восемь передач, а буквально через день в игре с «Атлантой Хоукс» (141:111) записал на свой счёт 48 очков, 14 подборов и восемь передач.