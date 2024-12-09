Никола Йокич повторил достижение двух легенд НБА
Поделиться
Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал третьим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому удавалось в двух матчах кряду набрать как минимум 45 очков, 10 подборов и пять передач.
По информации аккаунта NBA History в социальной сети X (ранее Twitter), ранее подобные цифры в двух матчах кряду показывали лишь легендарные Уилт Чемберлен и Элджин Бэйлор.
В матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» (113:122) Йокич набрал 56 очков, 16 подборов и восемь передач, а буквально через день в игре с «Атлантой Хоукс» (141:111) записал на свой счёт 48 очков, 14 подборов и восемь передач.
НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
122 : 113
Денвер Наггетс
Денвер
Вашингтон Уизардс: Пул - 39, Шампани - 23, Валанчюнас - 20, Батлер - 12, Каррингтон - 10, Дэвис - 7, Кулибали - 6, Гилл - 5, Брогдон, Холмс, Кисперт, Багли III
Денвер Наггетс: Йокич - 56, Строутер - 18, Браун - 14, Портер - 11, Уэстбрук - 7, Уотсон - 4, Тайсон - 2, Джордан - 1, Холл, Ннаджи, Александер, Пикетт
НБА — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
111 : 141
Денвер Наггетс
Денвер
Атланта Хоукс: Хантер - 20, Дэниэлс - 18, Нэнс - 16, Янг - 15, Оконгву - 14, Рисашер - 10, Капела - 9, Бафкин - 4, Крейчи - 3, Мэтьюз - 2, Джонсон, Богданович, Родди
Денвер Наггетс: Йокич - 48, Портер - 26, Браун - 17, Строутер - 13, Уэстбрук - 9, Гордон - 6, Тайсон - 5, Пикетт - 5, Джордан - 4, Уотсон - 2, Холл - 2, Ннаджи - 2, Александер - 2
Комментарии
- 9 декабря 2024
-
14:05
-
13:44
-
13:42
-
13:38
-
13:19
-
12:54
-
12:36
-
12:20
-
12:10
-
11:40
-
11:29
-
11:10
-
10:47
-
10:40
-
10:22
-
10:15
-
09:46
-
09:45
-
09:35
-
09:21
-
08:30
-
07:58
-
07:16
-
05:07
-
04:34
-
02:09
-
00:05
- 8 декабря 2024
-
23:28
-
22:51
-
22:50
-
22:32
-
21:49
-
21:36
-
21:35
-
20:52