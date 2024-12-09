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«Он уже в возрасте». Яннис Адетокунбо в шутливой манере высказался о партнёре по команде

«Он уже в возрасте». Яннис Адетокунбо в шутливой манере высказался о партнёре по команде
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Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс» (118:113) высказался о лёгком форварде партнёре по команде Крисе Миддлтоне.

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
113 : 118
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Шрёдер - 34, Джонсон - 26, Клэкстон - 21, Финни-Смит - 9, Милтон - 6, Джонсон - 6, Уотфорд - 4, Шарп - 4, Уилсон - 3, Симмонс, Мартин, Клауни
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Портис - 23, Трент-мл. - 20, Лиллард - 15, Миддлтон - 11, Грин - 6, Джексон - 6, Лопес - 3, Боучэмп, Принс, Роллинз, Умуде, Коннотон, Райт

«Он уже в возрасте. Просто возраст даёт о себе знать — ему нужно двигать мяч быстрее. Посмотрите, как медленно он бросил тот трёхочковый в быстром отрыве. Это было очень неторопливо… Но он всё равно попал!» — сказал Адетокунбо в послематчевом интервью.

Отметим, что Миддлтон недавно дебютировал в текущем сезоне после травмы. Крис принял участие уже в двух встречах, набирая в среднем 11 очков, делая 5,5 результативной передачи и 2,5 подбора. Миддлтон и Адетокунбо становились чемпионами НБА в 2021 году.

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