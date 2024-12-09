«Он уже в возрасте». Яннис Адетокунбо в шутливой манере высказался о партнёре по команде

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс» (118:113) высказался о лёгком форварде партнёре по команде Крисе Миддлтоне.

«Он уже в возрасте. Просто возраст даёт о себе знать — ему нужно двигать мяч быстрее. Посмотрите, как медленно он бросил тот трёхочковый в быстром отрыве. Это было очень неторопливо… Но он всё равно попал!» — сказал Адетокунбо в послематчевом интервью.

Отметим, что Миддлтон недавно дебютировал в текущем сезоне после травмы. Крис принял участие уже в двух встречах, набирая в среднем 11 очков, делая 5,5 результативной передачи и 2,5 подбора. Миддлтон и Адетокунбо становились чемпионами НБА в 2021 году.