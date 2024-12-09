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Появилась предполагаемая запись с оскорблением Эдвардса в адрес Карри

Появилась предполагаемая запись с оскорблением Эдвардса в адрес Карри
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Портал legendz_nba разместил предполагаемую запись оскорбления, которое атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказал в адрес разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри во время матча их команд (107:90).

После того как Эдвардс реализовал бросок со средней дистанции, он стал выкрикивать следующие слова: «Да, идите домой». Заметив проходившего рядом Карри, Энтони крикнул прямо ему в лицо: «Да!» Стефен в ответ заявил: «Скоро увидимся», после чего игрок «Миннесоты», по версии legendz_nba, выкрикнул «Заткнись, ни***р».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, во втором матче, который состоялся через день, победу одержали уже игроки «Уорриорз».

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