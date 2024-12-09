«Было неприемлемо». Тайрон Лю объяснил, почему отказался возглавлять «Лейкерс» в 2019 году

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю, рассказал, почему в 2019 году отказался возглавлять «Лос-Анджелес Лейкерс», который, в свою очередь, остановился на кандидатуре Фрэнка Вогеля, приведшего калифорнийскую команду к чемпионству через год.

«Я не думаю, что они уважали меня так, как я того заслуживаю. Они предложили мне трёхлетний контракт и дали возможность самому выбрать тренерский штаб. Но я не собирался с этим соглашаться.

Для меня как для чемпиона (в 2016 году, будучи главным тренером «Кливленд Кавальерс». — Прим. «Чемпионата») было неприемлемо подписывать трёхлетний контракт, когда у других тренеров пятилетние соглашения с более высокой зарплатой», — сказал Лю в эфире шоу Стивена Эй Смита.