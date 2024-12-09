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Экс-игрок «Зенита» и «Химок» Янис Тимма развёлся с певицей Анной Седоковой

Экс-игрок «Зенита» и «Химок» Янис Тимма развёлся с певицей Анной Седоковой
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Известный латвийский баскетболист, бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа Янис Тимма развёлся с певицей Анной Седоковой. Соответствующая информация появилась на официальном сайте судебного участка мирового судьи № 150 города Москвы.

Пара состояла в браке с 2020 года. В октябре этого года стало известно, что Седокова подала заявление на развод.

«Удовлетворено», — говорится в соответствующей картотеке на официальном сайте суда.

У Седоковой и Тиммы нет общих детей. Артистка воспитывает двух дочерей и сына от разных мужчин. Ранее Янис присоединился к команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

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