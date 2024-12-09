Аренас ответил, кто был главным в «Лейкерс» — Коби Брайант или Шакил О’Нил

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас во время обсуждения «хладнокровных убийц НБА» призвал не упоминать в этом контексте легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта. По мнению Аренаса, первое время Брайант находился в тени Шакила О’Нила.

«Парень, который к 22 годам выиграл три титула, не был главным. Он был помощником. Да, мы любим его, но мы же говорим правду. Коби играл роль помощника, пока не ушёл Шакил О’Нил и он не выиграл два титула без него», — сказал Аренас на канале Gil's Arena в YouTube.

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