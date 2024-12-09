Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аренас ответил, кто был главным в «Лейкерс» — Коби Брайант или Шакил О’Нил

Аренас ответил, кто был главным в «Лейкерс» — Коби Брайант или Шакил О’Нил
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас во время обсуждения «хладнокровных убийц НБА» призвал не упоминать в этом контексте легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта. По мнению Аренаса, первое время Брайант находился в тени Шакила О’Нила.

«Парень, который к 22 годам выиграл три титула, не был главным. Он был помощником. Да, мы любим его, но мы же говорим правду. Коби играл роль помощника, пока не ушёл Шакил О’Нил и он не выиграл два титула без него», — сказал Аренас на канале Gil's Arena в YouTube.

Тейтум по Брайанту:
Джейсон Тейтум рассказал, что его восхищало в Коби Брайанте больше всего

10-летнего мальчика ростом 195 см прозвали новым Шакилом О'Нилом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android