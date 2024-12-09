Пол высказался после выхода на второе место в списке лучших игроков НБА по числу передач

Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Крис Пол поделился эмоциями после выхода на второе место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству результативных передач. Это случилось после матча регулярного чемпионата НБА между «Сан-Антонио» и «Нью-Орлеан Пеликанс» (121:116), в котором Пол отдал 10 ассистов.

«Я могу сказать только одно — спасибо. Я знаю, что со мной бывает непросто. Честно, ребята, я вам очень благодарен. Когда находишься далеко от своей семьи, команда становится твоей семьёй. Я понимаю, что иногда я бываю сложным на площадке, но я просто обожаю баскетбол. Надеюсь, вам тоже удастся играть так долго, как это получилось у меня. Спасибо вам огромное. Я искренне ценю это.

Я участвовал в нескольких сериях плей-офф здесь, против «Спёрс». Когда мы играли у вас дома, я нередко слышал недовольные возгласы из-за того, что сменил команду и оказался в плей-офф. Но «Сан-Антонио» — это нечто особенное. Болельщики, персонал, команда… Вы всегда слышите, что «Спёрс» — это организация высшего уровня. И теперь я убедился в этом сам. Это невероятное чувство — быть частью всего этого. Спасибо вам.

Я вижу это немного как шахматы — всё постоянно меняется. Я всегда говорю, что моя работа самая простая: найти партнёров. А уже их задача — забивать. Это здорово. Некоторым нравится самим набирать очки, и это классно, но я с детства любил делиться мячом, отдавать передачи. Я знаю, что умею это делать, и мне нравится видеть, как другие набирают очки», — сказал Пол на пресс-конференции.

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