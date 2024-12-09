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Лидер «Уралмаша» Тайрелл Нэльсон перенёс артроскопию локтевого сустава

Лидер «Уралмаша» Тайрелл Нэльсон перенёс артроскопию локтевого сустава
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29-летний тяжёлый форвард «Уралмаша» Тайрелл Нэльсон перенёс артроскопию локтевого сустава. Об операции сообщила пресс-служба екатеринбургской команды. Отмечается, что восстановление американского баскетболиста займёт приблизительно четыре недели.

«Желаем скорейшего выздоровления, Ти», — говорится в сообщении «Уралмаша».

Фото: https://t.me/bc_uralmash

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Нэльсон принял участие в 18 матчах, где в среднем набирал 11 очков, совершал 4,8 подбора и отдавал 1,2 передачи. «Уралмаш» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету клуба из Екатеринбурга восемь побед и 10 поражений.

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