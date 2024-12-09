Тренер «Хьюстона» — турецкому игроку: не теряй свою европейскую игру. Борись и не ной

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока поделился своим методом работы с центровым команды Алпереном Шенгюном.

«Просто продолжай быть активным на обеих сторонах площадки. Главное — сосредоточься на том, что ты можешь контролировать: реализовывай свои броски и не рассчитывай на свисток судей. Играй через контакт, не ожидая фола, и не позволяй промахам влиять на твою игру в защите.

Сегодня соперники постоянно сдваивались на нём, как только он получал мяч в посте, но он находил открытых партнёров, и благодаря этому мы получили много свободных бросков. В одни вечера тебе нужно будет набирать очки, а в другие — создавать моменты для команды.

Ты должен уметь делать и то, и другое. Но главное, что я ему говорю: «Не теряй свою европейскую игру. Продолжай бороться и перестань ныть», — сказал Удока после матча с «Лос-Анджелес Клипперс».