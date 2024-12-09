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Тренер «Хьюстона» — турецкому игроку: не теряй свою европейскую игру. Борись и не ной

Тренер «Хьюстона» — турецкому игроку: не теряй свою европейскую игру. Борись и не ной
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Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока поделился своим методом работы с центровым команды Алпереном Шенгюном.

«Просто продолжай быть активным на обеих сторонах площадки. Главное — сосредоточься на том, что ты можешь контролировать: реализовывай свои броски и не рассчитывай на свисток судей. Играй через контакт, не ожидая фола, и не позволяй промахам влиять на твою игру в защите.

Сегодня соперники постоянно сдваивались на нём, как только он получал мяч в посте, но он находил открытых партнёров, и благодаря этому мы получили много свободных бросков. В одни вечера тебе нужно будет набирать очки, а в другие — создавать моменты для команды.

Ты должен уметь делать и то, и другое. Но главное, что я ему говорю: «Не теряй свою европейскую игру. Продолжай бороться и перестань ныть», — сказал Удока после матча с «Лос-Анджелес Клипперс».

НБА — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 117
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Клипперс: Хиланд - 22, Зубац - 21, Портер - 19, Пауэлл - 17, Миллер - 12, Данн - 9, Джонс - 4, Джонс - 2, Коффи, Флауэрс, Кристи, Батюм
Хьюстон Рокетс: Грин - 31, Томпсон - 22, Брукс - 19, Смит II - 13, Холидей - 11, Шенгюн - 11, Тэйт - 6, Адамс - 4, Ландейл, Шеппард, Грин, Маквей
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Новости. Баскетбол
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