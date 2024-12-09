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Игроки «Майами» устроили спор о шансах улучшить свою статистику в матче

Игроки «Майами Хит» Бэм Адебайо и Терри Розир устроили словесную перепалку после эпизода в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Кливленд Кавальерс». Расшифровкой поделился аккаунт valrico cleare в социальных сетях.

После того как разыгрывающий «Кливленда» Тай Джером бросил из-под кольца, Адебайо и Розир попытались сыграть на подборе, но помешали друг другу. После этого игроки «Майами» начали спор о произошедшем.

Адебайо: Ты продолжаешь мне мешать играть на подборах.

Фото: Скриншот трансляции

Розир: У меня девять подборов, а ты уже сделал свой дабл-дабл. Так что дай мне закончить своё дерьмо.

Встреча закончилась победой «Майами» со счётом 122:113. В активе Розира так и осталось девять подборов.

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