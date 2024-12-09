Президент ФИБА высказался о возможном возращении сборной России к официальным играм

Президент Международная федерация баскетбола (ФИБА) Андреас Заглис ответил на вопрос по поводу переговоров с Российской федерацией баскетбола относительно возвращения сборной России на международные турниры.

«Что касается этого вопроса, то в прошлый четверг Центральный совет решил продлить нынешний статус до майского заседания. Мы ведём постоянные и активные переговоры с Российской федерацией баскетбола. Российская федерация, так же как и белорусская, не отстранена от работы.

Нет сомнений в том, что нам нужно дождаться более широкой геополитической картины. Каким бы важным мы ни считали баскетбол, к сожалению, в данном случае есть гораздо более важные темы, о которых нужно позаботиться», — передаёт слова Заглиса корреспондент «Чемпионата» Арина Ершова.

Достижения сборных России по баскетболу: