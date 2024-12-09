Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент ФИБА высказался о возможном возращении сборной России к официальным играм

Президент ФИБА высказался о возможном возращении сборной России к официальным играм
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Международная федерация баскетбола (ФИБА) Андреас Заглис ответил на вопрос по поводу переговоров с Российской федерацией баскетбола относительно возвращения сборной России на международные турниры.

«Что касается этого вопроса, то в прошлый четверг Центральный совет решил продлить нынешний статус до майского заседания. Мы ведём постоянные и активные переговоры с Российской федерацией баскетбола. Российская федерация, так же как и белорусская, не отстранена от работы.

Нет сомнений в том, что нам нужно дождаться более широкой геополитической картины. Каким бы важным мы ни считали баскетбол, к сожалению, в данном случае есть гораздо более важные темы, о которых нужно позаботиться», — передаёт слова Заглиса корреспондент «Чемпионата» Арина Ершова.

Достижения сборных России по баскетболу:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android