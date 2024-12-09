Президент ФИБА Заглис ответил на вопрос о мерах по популяризации женского баскетбола

Президент Международная федерация баскетбола (ФИБА) Андреас Заглис ответил на вопрос по поводу планов организации по развитию и популяризации женского баскетбола в мире, а также высказался о женском чемпионате мира 2026 года, который состоится в Германии.

«Что ж, не так трудно догадаться, насколько это важно для нас. Для ФИБА это один из главных приоритетов. В это направление организация инвестирует значительные средства. Для нас женский чемпионат мира 2026 года имеет такое же значение, как чемпионат мира 2019 года среди мужчин. У нас есть две отличные площадки. Принимающая сторона очень мотивирована. Германия получила это право, представив 10-летний план развития женского баскетбола в стране, и мы увидели результаты.

Сейчас работает больше женщин-судей, чем когда-либо прежде. В различных важных соревнованиях всё больше женщин-тренеров. Сейчас мы инвестируем в подготовку женских тренеров и хотим, чтобы они начали тренировать больше мужских команд», — передаёт слова Заглиса корреспондент «Чемпионата» Арина Ершова.

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