Гендиректор Единой лиги объяснила, как будут формироваться составы на Матч звёзд

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась насчёт того, как будет проходить голосование за игроков на Матч звёзд. Кроме того, она сообщила, что состоится состязание между командами, которые составлены из лучших российских игроков и лучших зарубежных игроков.

«Единая лига ВТБ объявляет о старте голосовании на Матч звёзд, который пройдёт 16 февраля на «ВТБ Арене». В этом году игроки будут разделены на две команды — «Хозяева» и «Гости». Как можно догадаться по названию, «Хозяев» будут представлять лучшие и самые звёздные российские игроки чемпионата. В состав второй команды войдут наши дорогие гости — лучшие иностранные игроки Единой лиги ВТБ, которые ярче всех себя проявляют в этом сезоне.

Первый выбор — за болельщиками. Голосование пройдёт в социальных сетях лиги и завершится 6 января 2025 года. По итогам этого этапа голосования мы узнаем имена сразу восьми игроков, которые попадут в итоговые составы команд на Матч звёзд. Затем голосование пройдёт среди крупнейших СМИ, после чего свой выбор сделает лига. Таким образом, после трёх этапов голосования определятся составы двух команд — «Хозяев» и «Гостей» — каждая из которых будет состоять из 12 игроков», — приводит слова Корстин портал «Матч ТВ».