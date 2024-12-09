Президент ФИБА объяснил, почему к России применяют спортивные санкции иначе, чем к Израилю

Президент Международной федерации баскетбола (ФИБА) Андреас Заглис ответил, почему к ситуации между Израилем и Палестиной относятся в плане спортивных санкций иначе, чем к ситуации между Россией и Украиной.

«Прежде всего мы очень обеспокоены отношениями России и Украины, а также ситуацией на Ближнем Востоке, где ежедневно страдают и гибнут люди. Это также затрагивает членов нашей баскетбольной семьи. Что касается решения МОК, надо спрашивать у них. Мы работаем, как олимпийская федерация в определённых рамках. И, как я уже упоминал в предыдущем вопросе о России и Беларуси, мы больше сосредоточены на том, как мы можем, когда позволят обстоятельства, собрать всех вместе на площадке, а не на том, как мы можем исключить больше стран. Сейчас именно такой менталитет у Центрального совета ФИБА. Именно такое направление. Это было заложено в нашу основу — выводить людей на площадку, несмотря на конфликты и политику.

И в этом, я считаю, мы были последовательны, когда дело доходит до ситуации с Израилем, Палестиной, теперь – с Сирией. И нам удалось благодаря большой оперативной работе обеспечить игру этих команд и обеспечить, насколько это возможно, безопасные условия для самих игроков, для делегаций, а также для их соперников.

Поэтому на данный момент мы следим за ситуацией и будем продолжать двигаться по тому же пути, по которому шли. Конечно, если МОК даст нам другие рекомендации, руководящие указания или даже инструкции, нам придётся провести срочные заседания ФИБА и принять соответствующие решения. Но я не ожидаю в ближайшем будущем решения ФИБА, которое изменило бы ситуацию в ту или иную сторону, если только не произойдут какие-либо изменения со стороны МОК», — передаёт слова Заглиса корреспондент «Чемпионата» Арина Ершова.