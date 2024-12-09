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Президент ФИБА подтвердил переговоры с НБА насчёт совместного проекта в Европе

Президент ФИБА подтвердил переговоры с НБА насчёт совместного проекта в Европе
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Президент Международная федерация баскетбола (ФИБА) Андреас Заглис сообщил, что организация ведёт серьёзные переговоры с руководством Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) насчёт крупномасштабного сотрудничества в Европе.

«Думаю, вопрос о серьёзности намерений НБА насчёт расширения в Европе, следует задавать руководству НБА. С их стороны существует явный интерес и ведутся переговоры с нашей организацией. У ФИБА последовательный подход. В следующем месяце мы увидим, на каком этапе мы находимся в этом вопросе. Это то, что находится в нашем поле зрения. Мы пытались объединить всех. Это не удалось. Поэтому наша задача — продолжать вести переговоры, серьёзные переговоры со всеми нашими партнёрами», — приводит слова Заглиса портал Eurohoops.

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