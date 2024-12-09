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УНИКС победил «Автодор» в выездном матче Единой лиги с отрывом в 22 очка

УНИКС победил «Автодор» в выездном матче Единой лиги с отрывом в 22 очка
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Сегодня, 9 декабря, в Саратове на стадионе «Кристалл» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и местным «Автодором». Встреча завершилась со счётом 86:68 (23:15, 19:17, 19:17, 25:19) в пользу УНИКСа.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
68 : 86
УНИКС
Казань
Автодор: Беслач - 18, Халдеев - 14, Кроуфорд - 11, Пранаускис - 7, Агада - 6, Фёдоров - 5, Кантер - 5, Сычков - 2, Джонс, Наумов, Яковлев, Цыбиков
УНИКС: Комолов - 14, Тэйлор - 12, Торопов - 10, Бако - 10, Д. Кулагин - 9, Найт - 9, Рейнольдс - 7, Беленицкий - 6, Стуленков - 3, Акун-Пёрселл - 2, Илюк - 2, Лопатин - 2

Наиболее результативным игроком в составе казанской команды стал атакующий защитник Артём Комолов. В ходе матча ему удалось набрать 14 очков, сделать три подбора, а также отдать одну результативную передачу.

Самым результативным игроком в составе саратовского клуба стал сербский тяжёлый форвард Душан Беслач. За время игры серб набрал 18 очков, сделал шесть подборов, а также совершил один перехват.

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