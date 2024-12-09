УНИКС победил «Автодор» в выездном матче Единой лиги с отрывом в 22 очка

Сегодня, 9 декабря, в Саратове на стадионе «Кристалл» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и местным «Автодором». Встреча завершилась со счётом 86:68 (23:15, 19:17, 19:17, 25:19) в пользу УНИКСа.

Наиболее результативным игроком в составе казанской команды стал атакующий защитник Артём Комолов. В ходе матча ему удалось набрать 14 очков, сделать три подбора, а также отдать одну результативную передачу.

Самым результативным игроком в составе саратовского клуба стал сербский тяжёлый форвард Душан Беслач. За время игры серб набрал 18 очков, сделал шесть подборов, а также совершил один перехват.