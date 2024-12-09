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Стефен Карри: Бадди Хилд всё делает на пределе. Он по-настоящему любит игру

Стефен Карри: Бадди Хилд всё делает на пределе. Он по-настоящему любит игру
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Лидер и разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высоко оценил трудолюбие своего товарища по команде и атакующего защитника Бадди Хилда.

«Он всё делает на пределе — счастлив, наслаждается игрой и всё время болтает. Нам нравится эта энергия, поскольку он по-настоящему любит игру. Наверное, Бадди проводит в спортзале больше времени, чем кто-либо из тех, с кем я тренировался. Его постоянство в подходе действительно приносит радость в раздевалке и в самолёте, где бы мы ни были, вы обязательно его услышите. Он поднимает настроение всем. Знаю, как много он работает. Слышал, как он говорил, что не уйдёт из спортзала, пока не почувствует, что всё хорошо», — приводит слова Карри портал Fadeaway World.

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