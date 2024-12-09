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Новичок НБА заявил о готовности набрать 50 тыс. очков в составе «Лейкерс»

Новичок НБА заявил о готовности набрать 50 тыс. очков в составе «Лейкерс»
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23-летний американский профессиональный баскетболист команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Куинси Оливари заявил о готовности набрать 50 тыс. очков в составе «озёрников».

«Надеюсь, эти три очка (в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» Оливари набрал три очка, которые стали первыми для него в Национальной баскетбольной ассоциации. — Прим. «Чемпионата») войдут в 50 тыс. Мне нравится мечтать по-крупному», — приводит слова Оливари портал Fadeaway World.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» провёл матч с «Портленд Трэйл Блэйзерс» сегодня, 9 декабря. Встреча завершилась со счётом 108:97 в пользу калифорнийского клуба.

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