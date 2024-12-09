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Сын легендарного Джордана провалил выступление на турнире по гольфу из-за дикого недосыпа

Сын легендарного Джордана провалил выступление на турнире по гольфу из-за дикого недосыпа
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Маркус Джордан, сын шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана, принял участие в турнире по гольфу We The Best Foundation x Jordan Golf Classic, который состоялся в Майами (штат Флорида, США), однако не смог продемонстрировать успешное выступление из-за сильного недосыпа.

«Мои силы иссякли после 48 часов без сна», — написал на своей странице в социальных сетях Джордан.

Мероприятие было организовано известным музыкальным исполнителем DJ Khaled. Его также посетили Дуэйн Уэйд, Майкл Фелпс, Джимми Батлер и другие знаменитости. Ранее 33-летнего сына Джордана заметили в клубе с 56-летней экс-женой Эдди Мёрфи.

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