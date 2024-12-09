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«Пари НН» победил «Самару» в домашнем матче Единой лиги с отрывом в 23 очка

«Пари НН» победил «Самару» в домашнем матче Единой лиги с отрывом в 23 очка
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Сегодня, 9 декабря, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Пари Нижний Новгород» и «Самарой». Встреча завершилась со счётом 95:72 (23:21, 23:20, 25:15, 24:16) в пользу хозяев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
95 : 72
Самара
Самарская область
Пари Нижний Новгород: Наталл - 27, Хоменко - 18, Антипов - 9, Карпенков - 8, Чадов - 6, Зоткин - 6, Хвостов - 5, Доукинс - 5, Бабурин - 5, Ганькевич - 4, Захаров - 2, Шилохвостов
Самара: Карданахишвили - 22, Попов - 17, Пынько - 9, Чикарев - 8, Голдырев - 6, Сопин - 5, Косяков - 3, Кашин - 2, Амосов, Касьянов

Наиболее результативным игроком в составе нижегородской команды стал американский атакующий защитник Зак Наталл. В ходе матча он набрал 27 очков, сделал один подбор, отдал одну результативную передачу, а также совершил один перехват и один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе самарцев стал атакующий защитник Антон Карданахишвили. За время встречи ему удалось набрать 22 очка, сделать пять подборов, отдать семь передач, а также совершить два перехвата.

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