«Пари НН» победил «Самару» в домашнем матче Единой лиги с отрывом в 23 очка

Сегодня, 9 декабря, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Пари Нижний Новгород» и «Самарой». Встреча завершилась со счётом 95:72 (23:21, 23:20, 25:15, 24:16) в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком в составе нижегородской команды стал американский атакующий защитник Зак Наталл. В ходе матча он набрал 27 очков, сделал один подбор, отдал одну результативную передачу, а также совершил один перехват и один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе самарцев стал атакующий защитник Антон Карданахишвили. За время встречи ему удалось набрать 22 очка, сделать пять подборов, отдать семь передач, а также совершить два перехвата.