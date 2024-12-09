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Мбаппе выразил недовольство отдыхом в футболе и сравнил его с отпуском игроков НБА

Мбаппе выразил недовольство отдыхом в футболе и сравнил его с отпуском игроков НБА
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выразил недовольство тем, какое время на отдых предоставляется футболистам, и сравнил его с тем, как долго находятся в отпуске игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Вы хотите, чтобы мы играли, мы будем делать это. Но у нас нет периода для восстановления. Я всегда хочу играть. Дайте нам время на восстановление. К примеру, в НБА дают четыре месяца для отпуска. Мы, в свою очередь, отдыхаем две недели. И под конец этого срока тебе надо пройти тщательное медицинское обследование. На второй неделе ты снова начинаешь бегать, это не отпуск.

Когда я вижу рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов, то вижу представителей других видов спорта. Это правда, что мы зарабатываем много денег. Не говорю, что мы не хотим играть, но давайте находить время для отдыха. Мне нравится отдыхать, поскольку моё время драгоценно. Можете сфотографировать меня тысячу раз, мне плевать.

На Евро я потерял сознание, устал. Мне хотелось остаться, поскольку ты отдаёшь всего себя, играя за сборную Франции. Но это было утомительно. Я сразу ушёл в отпуск, не стал ждать. Время уже подходило, поскольку у меня была презентация в «Реале», после чего уехал отдыхать», — приводит слова Мбаппе портал RMC Sport.

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