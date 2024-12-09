Энтони Дэвис намекнул Бронни, чтобы он освободил место на виду у Леброна Джеймса

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис намекнул атакующему защитнику «Саут-Бэй Лейкерс» Бронни Джеймсу, чтобы он освободил место на глазах у его отца и лёгкого форварда «озёрников» Леброна Джеймса во время матча с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Игра завершилась со счётом 107:98 в пользу калифорнийского клуба.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский тяжёлый форвард Энтони Дэвис, записавший в свой актив дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. Бронни Джеймс очков в матче набрать не сумел. Леброн не смог принять участие в матче из-за травмы ноги.

Ранее Джеймс стал лидером в одном из уникальных статистических показателей.