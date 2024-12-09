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Экс-звезда НБА: Леброн Джеймс не должен даже упоминаться в одном ряду с Майклом Джорданом

Экс-звезда НБА: Леброн Джеймс не должен даже упоминаться в одном ряду с Майклом Джорданом
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Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный участник Матча всех звёзд Стефан Марбэри вновь выступил с критикой в адрес лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Стефен Карри должен был стать MVP на Олимпиаде в Париже по баскетболу. Точка. Говорят, что я ненавижу Леброна Джеймса. Мне нравится он как игрок. Но я играл против всех — против него, Брайанта и Джордана. Никогда не видел, чтобы Майкл или Коби не добросили мяч до кольца, делая штрафной бросок. Леброн не должен даже упоминаться в одном ряду с Майклом Джорданом», — приводит слова Марбэри портал Fadeaway World.

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