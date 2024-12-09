Никола Йокич стал первым игроком в истории НБА в сумасшедшем статистическом показателе

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому удалось набрать 100+ очков, сделать 15+ подборов, а также отдать 15+ результативных передач за два дня подряд. На это обратил внимание аккаунт Clutch Points в X (ранее Twitter).

В матче с «Вашингтон Уизардс» и «Атлантой Хоукс», которые проходили 8 и 9 декабря соответственно, сербский баскетболист в сумме набрал 104 очка, сделал 30 подборов и 16 передач. «Денвер» сыграл две встречи за два дня, поэтому Йокич показал такую статистику за 24 часа.

Ранее стало известно, что Никола Йокич повторил достижение двух легенд НБА.