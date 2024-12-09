Единая лига: результаты матчей 9 декабря

Сегодня, 9 декабря, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности прошло два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних встреч.

Результаты матчей Единой лиги 9 декабря:

«Автодор» — УНИКС — 68:86;

«Пари Нижний Новгород» — «Самара» — 95:72.

В настоящий момент лидером Единой лиги является московский ЦСКА. На счету красно-синих 15 побед при двух поражениях.

На втором месте в турнирной таблице располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга, имеющий ту же самую разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (14 побед – четыре поражения).