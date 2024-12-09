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Единая лига: результаты матчей 9 декабря

Единая лига: результаты матчей 9 декабря
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Сегодня, 9 декабря, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности прошло два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних встреч.

Результаты матчей Единой лиги 9 декабря:

«Автодор» — УНИКС — 68:86;
«Пари Нижний Новгород» — «Самара» — 95:72.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
68 : 86
УНИКС
Казань
Автодор: Беслач - 18, Халдеев - 14, Кроуфорд - 11, Пранаускис - 7, Агада - 6, Фёдоров - 5, Кантер - 5, Сычков - 2, Джонс, Наумов, Яковлев, Цыбиков
УНИКС: Комолов - 14, Тэйлор - 12, Торопов - 10, Бако - 10, Д. Кулагин - 9, Найт - 9, Рейнольдс - 7, Беленицкий - 6, Стуленков - 3, Акун-Пёрселл - 2, Илюк - 2, Лопатин - 2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
95 : 72
Самара
Самарская область
Пари Нижний Новгород: Наталл - 27, Хоменко - 18, Антипов - 9, Карпенков - 8, Чадов - 6, Зоткин - 6, Хвостов - 5, Доукинс - 5, Бабурин - 5, Ганькевич - 4, Захаров - 2, Шилохвостов
Самара: Карданахишвили - 22, Попов - 17, Пынько - 9, Чикарев - 8, Голдырев - 6, Сопин - 5, Косяков - 3, Кашин - 2, Амосов, Касьянов

В настоящий момент лидером Единой лиги является московский ЦСКА. На счету красно-синих 15 побед при двух поражениях.

На втором месте в турнирной таблице располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга, имеющий ту же самую разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (14 побед – четыре поражения).

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