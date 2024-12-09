Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун 26 раз повторил слово «владение»

Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун 26 раз повторил слово «владение»
Комментарии

Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун 26 раз повторил слово «владение» после победы в матче с «Ютой Джаз». Игра состоялась 9 декабря и завершилась со счётом 141:97 в пользу калифорнийского клуба.

«Нам нужно быть методичными, показывая правильную игру, владение за владением (26 раз). Вы же поняли, что я пытаюсь сказать?» — сказал Браун на послематчевой пресс-конференции.

Наиболее результативным игроком в составе «Сакраменто» стал атакующий защитник Кевин Хаертер. В ходе матча он набрал 26 очков, сделал пять подборов, отдал четыре результативных передачи, а также совершил один перехват и один блок-шот.

Материалы по теме
Демар Дерозан стал 30-м игроком в истории НБА по количеству набранных очков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android