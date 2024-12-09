Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун 26 раз повторил слово «владение» после победы в матче с «Ютой Джаз». Игра состоялась 9 декабря и завершилась со счётом 141:97 в пользу калифорнийского клуба.

«Нам нужно быть методичными, показывая правильную игру, владение за владением (26 раз). Вы же поняли, что я пытаюсь сказать?» — сказал Браун на послематчевой пресс-конференции.

Наиболее результативным игроком в составе «Сакраменто» стал атакующий защитник Кевин Хаертер. В ходе матча он набрал 26 очков, сделал пять подборов, отдал четыре результативных передачи, а также совершил один перехват и один блок-шот.