Опубликован обновлённый рейтинг команд НБА. «Оклахома» — в топ-3, «Мемфис» — в топ-5

Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала на своём официальном сайте еженедельный рейтинг лучших команд лиги на данный момент.
Топ лучших команд НБА на данный момент:
1. «Кливленд Кавальерс»;
2. «Бостон Селтикс»;
3. «Оклахома-Сити Тандер»;
4. «Даллас Маверикс»;
5. «Мемфис Гриззлиз»;
6. «Голден Стэйт Уорриорз»;
7. «Хьюстон Рокетс»;
8. «Нью-Йорк Никс»
9. «Орландо Мэджик»;
10. «Лос-Анджелес Клипперс»;
11. «Майами Хит»;
12. «Миннесота Тимбервулвз»;
13. «Денвер Наггетс»;
14. «Атланта Хоукс»;
15. «Милуоки Бакс»;
16. «Финикс Санз»;
17. «Сакраменто Кингз»;
18. «Филадельфия Сиксерс»;
19. «Лос-Анджелес Лейкерс»;
20. «Сан-Антонио Спёрс»;
21. «Чикаго Буллз»;
22. «Бруклин Нетс»;
23. «Детройт Пистонс»;
24. «Торонто Рэпторс»;
25. «Индиана Пэйсерс»;
26. «Шарлотт Хорнетс»;
27. «Юта Джаз»;
28. «Портленд Трэйл Блэйзерс»;
29. «Нью-Орлеан Пеликанс»;
30. «Вашингтон Уизардс».