Трёхкратный чемпион НБА объяснил, почему Джордан и Брайант на самом деле были центровыми

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Би Джей Армстронг объяснил, почему легендарные игроки лиги Майкл Джордан и Коби Брайант на самом деле были центровыми.

«Майкл Джордан играл на позиции второго защитника, верно? Коби Брайант, на какой позиции он играл? Вероятно, вы скажете, что он был атакующим защитником. Но правда в том, что он действительно играл на позиции пятого номера. И Майкл, и Коби были центровым! Поскольку они получали мяч под кольцом 30 раз за игру! Джордан и Брайант играли с позиции под кольцом!» — приводит слова Би Джей Армстронга портал The Sports Rush.