Игрок НБА во время матча допустил два досадных промаха подряд, находясь близко к кольцу

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимает «Нью-Йорк Никс». На момент написания новости счёт на табло — 53:47 в пользу гостевой команды.

Тяжёлый форвард «Торонто» Джонатан Могбо в концовке первой четверти оказался в курьёзной ситуации, промахнувшись два раза подряд по кольцу, находясь на очень близком расстоянии.

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Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.