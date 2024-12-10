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Игрок НБА во время матча допустил два досадных промаха подряд, находясь близко к кольцу

Игрок НБА во время матча допустил два досадных промаха подряд, находясь близко к кольцу
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимает «Нью-Йорк Никс». На момент написания новости счёт на табло — 53:47 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
10 декабря 2024, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
4-я четверть
86 : 85
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Дик, Могбо, Барнс, Барретт, Уолтер, Темпл, Пёлтль, Шид, Фернанду, Буше, Агбаджи, Олиник, Митчелл
Нью-Йорк Никс: Топпин, Пэйн, Макбрайд, Харт, Дадье, Ачиува, Ануноби, Брансон, Колек, Симс, Бриджес, Таунс, Райан, Хукпорти

Тяжёлый форвард «Торонто» Джонатан Могбо в концовке первой четверти оказался в курьёзной ситуации, промахнувшись два раза подряд по кольцу, находясь на очень близком расстоянии.

ВИДЕО

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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