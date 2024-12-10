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Эксперт уверен, что «Филадельфия» окажется в плей-офф НБА, ссылаясь на один аргумент

Эксперт уверен, что «Филадельфия» окажется в плей-офф НБА, ссылаясь на один аргумент
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Известный американский журналист и обозреватель ESPN Марк Спирс высказался по поводу шансов «Филадельфии Сиксерс» по итогам регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) оказаться в плей-офф.

«Не волнуйтесь. У них ещё 60 игр остаётся. Баскетбола впереди довольно много. Если они смогут продолжать играть стабильно, я вижу, что они могут занять пятое место. Восточная конференция им поможет», — заявил Спирс в эфире программы NBA Today.

На сегодняшний день «Филадельфия» одержала семь побед и потерпела 15 поражений, что ставит команду на 12-е место в Восточной конференции. «Сиксерс» также испытывали трудности из-за отсутствия важных игроков — Тайриза Макси, Джоэла Эмбиида и Пола Джорджа.

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