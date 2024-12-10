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Названы игроки недели в НБА, в списке только защитники

Названы игроки недели в НБА, в списке только защитники
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Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич и атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу стали лучшими игроками по итогам минувшей недели. Об этом сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Дончич набирал в среднем 29,3 очка, 11,7 подбора и 8,3 результативной передачи, а «Даллас», в свою очередь, одержал за этот период три победы, не потерпев ни одного поражения.

Тем временем на счету Хирроу в среднем 25,3 очка, шесть подборов и 5,5 результативной передачи. «Майами» одержал три победы при одном поражении.

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Дончич реализовал трик-шот с обратной стороны щита:

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