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Джейлен Брансон: если бы я прислушивался ко всем мнениям, меня бы не было в НБА

Джейлен Брансон: если бы я прислушивался ко всем мнениям, меня бы не было в НБА
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Разыгрывающий и лидер «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон прокомментировал критику, с которой столкнулся. Он подчеркнул, что важно игнорировать её, иначе его бы не было в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Если бы я прислушивался ко всем мнениям о том, что я делаю или делал, меня бы не было в НБА», — заявил Брансон во время подкаста Roommates Show.

В текущем регулярном сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 23 матчах, набирая в среднем 25,4 очка, 7,7 результативной передачи и 2,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48,5, трёхочковых — 42,9.

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