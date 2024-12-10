Джейлен Брансон: если бы я прислушивался ко всем мнениям, меня бы не было в НБА

Разыгрывающий и лидер «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон прокомментировал критику, с которой столкнулся. Он подчеркнул, что важно игнорировать её, иначе его бы не было в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Если бы я прислушивался ко всем мнениям о том, что я делаю или делал, меня бы не было в НБА», — заявил Брансон во время подкаста Roommates Show.

В текущем регулярном сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 23 матчах, набирая в среднем 25,4 очка, 7,7 результативной передачи и 2,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48,5, трёхочковых — 42,9.

Брансон анонсировал шоу WWE на домашней арене «Нью-Йорк Никс»: