Миленко Богичевич назвал главную проблему «Автодора» в проигранном матче с УНИКСом

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич высказался после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом, в котором его команда потерпела поражение со счётом 68:86.

«Поздравляю УНИКС с победой. Гости её полностью заслужили. Наша главная проблема заключалась в отсутствии стабильности — слишком много перепадов в игре. Вторая и третья четверти получились более-менее равными. Но против таких команд нужно сохранять концентрацию все 40 минут, действовать энергично и поддерживать должный уровень атлетизма.

Мы лишь время от времени показывали силу, поэтому и не смогли рассчитывать на лучший результат», — приводит слова Богичевича официальный телеграм-канал «Автодора».