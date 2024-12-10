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Миленко Богичевич назвал главную проблему «Автодора» в проигранном матче с УНИКСом

Миленко Богичевич назвал главную проблему «Автодора» в проигранном матче с УНИКСом
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Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич высказался после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом, в котором его команда потерпела поражение со счётом 68:86.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
68 : 86
УНИКС
Казань
Автодор: Беслач - 18, Халдеев - 14, Кроуфорд - 11, Пранаускис - 7, Агада - 6, Фёдоров - 5, Кантер - 5, Сычков - 2, Джонс, Наумов, Яковлев, Цыбиков
УНИКС: Комолов - 14, Тэйлор - 12, Торопов - 10, Бако - 10, Д. Кулагин - 9, Найт - 9, Рейнольдс - 7, Беленицкий - 6, Стуленков - 3, Акун-Пёрселл - 2, Илюк - 2, Лопатин - 2

«Поздравляю УНИКС с победой. Гости её полностью заслужили. Наша главная проблема заключалась в отсутствии стабильности — слишком много перепадов в игре. Вторая и третья четверти получились более-менее равными. Но против таких команд нужно сохранять концентрацию все 40 минут, действовать энергично и поддерживать должный уровень атлетизма.

Мы лишь время от времени показывали силу, поэтому и не смогли рассчитывать на лучший результат», — приводит слова Богичевича официальный телеграм-канал «Автодора».

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